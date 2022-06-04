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Сегодня, 17:43

Экс-игрок «Спартака» Кечинов поддержал идею Кержакова об участии тренеров в переговорах арбитра с ВАР

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова тренера Александра Кержакова о том, что он хотел бы слышать переговоры арбитров с ВАР.

«Это было бы великолепно, только как бы это сделать синхронно, чтобы время не затягивалось. Чем меньше пауза, тем лучше. Если сделают это синхронно, чтобы арбитр, ВАР и тренер участвовали в этом процессе, было бы великолепно. Тогда у тренера будет понимание», — сказал Кечинов «СЭ».

Ранее Кержаков в интервью «СЭ» заявил, что хотел бы слышать переговоры арбитров с ВАР.

Система видеопомощи арбитрам будет использоваться в Тинькофф РПЛ в следующем сезоне, Российский футбольный союз (РФС) может выбрать китайского оператора, сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия 1
Нидерланды 4
Матч завершен

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
Александр Кержаков
Валерий Кечинов
РПЛ
4
4
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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21.05 17:00
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 4 : 0
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Далер Кузяев

Зенит

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Краснодар

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И К Ж
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