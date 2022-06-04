Экс-игрок «Спартака» Кечинов поддержал идею Кержакова об участии тренеров в переговорах арбитра с ВАР

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова тренера Александра Кержакова о том, что он хотел бы слышать переговоры арбитров с ВАР.

«Это было бы великолепно, только как бы это сделать синхронно, чтобы время не затягивалось. Чем меньше пауза, тем лучше. Если сделают это синхронно, чтобы арбитр, ВАР и тренер участвовали в этом процессе, было бы великолепно. Тогда у тренера будет понимание», — сказал Кечинов «СЭ».

Ранее Кержаков в интервью «СЭ» заявил, что хотел бы слышать переговоры арбитров с ВАР.

Система видеопомощи арбитрам будет использоваться в Тинькофф РПЛ в следующем сезоне, Российский футбольный союз (РФС) может выбрать китайского оператора, сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.