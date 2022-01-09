Журова: «Чем дольше фанаты будут бойкотировать, тем больше будет поводов для введения Fan ID»

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделилась мнением о бойкоте фанатами ЦСКА и «Спартака» дерби из-за введения закона о Fan ID. Матч 19-го тура Тинькофф РПЛ пройдет 26 февраля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Закон может и подписали, но еще рано бойкотировать. Я считаю, что нужно договариваться. Пусть выходят на правительство, свою футбольную федерацию, чтобы проговаривать все условия. Паспорт болельщика в моем понимании введен для того, чтобы мы под каждое соревнование не принимали новый закон. Так было всегда. Введение Fan ID будет зависеть от тех же болельщиков. Чем дольше они будут бойкотировать, тем больше будет поводов для введения паспорта болельщика», — сказала Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.