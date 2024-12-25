В «Газпром» — Академии «Зенита» завершился мегатурнир
Сине-бело-голубые подвели итоги предновогоднего благотворительного первенства для юных футболистов от 9 до 15 лет, оставшихся без попечения родителей или находящихся в сложной жизненной ситуации.
Мегатурнир «Зенит рядом», который прошел в клубной академии с 23 по 25 декабря, объединил пять команд из Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.
Призерам достались медали, а победитель турнира — команда из Петербурга — стала обладательницей сертификата на сумму 100 000 рублей для покупки спортивного инвентаря. Проживание и питание в комплексе «Газпром» — Академии были предоставлены участникам бесплатно.
Почетными гостями церемонии закрытия турнира стали Александр Кержаков, Дмитрий Радченко и Владимир Быстров. Легенды сине-бело-голубых поздравили победителей проекта, поблагодарили участников и пожелали юным футболистам счастливого Нового года.
«Этот турнир — огромный подарок детям из ресурсных центров Петербурга, Ленинградской и Псковской областей к Новому году. К сожалению, таких детей много. Для каждого из них это прекрасная возможность проверить свои способности, получить положительные эмоции и посмотреть на наш прекрасный город. Самая главная задача спорта, на мой взгляд, это воспитание дисциплинированных, хороших и целеустремленных людей. Именно это мы и делаем на нашем турнире», — отметил бывший игрок «Зенита» и основатель фонда «Звезды детям» Кержаков.
Кроме того, юные футболисты побывали в музее клубной академии и посетили мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. В заключительный день Мегатурнира участники отправились на экскурсию по «Газпром Арене» и посетили самый большой в мире каток в компании полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, сообщает официальный сайт невского клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3