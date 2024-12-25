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В «Газпром» — Академии «Зенита» завершился мегатурнир

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Сине-бело-голубые подвели итоги предновогоднего благотворительного первенства для юных футболистов от 9 до 15 лет, оставшихся без попечения родителей или находящихся в сложной жизненной ситуации.

Мегатурнир «Зенит рядом», который прошел в клубной академии с 23 по 25 декабря, объединил пять команд из Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.

Призерам достались медали, а победитель турнира — команда из Петербурга — стала обладательницей сертификата на сумму 100 000 рублей для покупки спортивного инвентаря. Проживание и питание в комплексе «Газпром» — Академии были предоставлены участникам бесплатно.

Почетными гостями церемонии закрытия турнира стали Александр Кержаков, Дмитрий Радченко и Владимир Быстров. Легенды сине-бело-голубых поздравили победителей проекта, поблагодарили участников и пожелали юным футболистам счастливого Нового года.

«Этот турнир — огромный подарок детям из ресурсных центров Петербурга, Ленинградской и Псковской областей к Новому году. К сожалению, таких детей много. Для каждого из них это прекрасная возможность проверить свои способности, получить положительные эмоции и посмотреть на наш прекрасный город. Самая главная задача спорта, на мой взгляд, это воспитание дисциплинированных, хороших и целеустремленных людей. Именно это мы и делаем на нашем турнире», — отметил бывший игрок «Зенита» и основатель фонда «Звезды детям» Кержаков.

Кроме того, юные футболисты побывали в музее клубной академии и посетили мастер-класс по изготовлению елочных игрушек. В заключительный день Мегатурнира участники отправились на экскурсию по «Газпром Арене» и посетили самый большой в мире каток в компании полузащитника «Зенита» Александра Ерохина, сообщает официальный сайт невского клуба.

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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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