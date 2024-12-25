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Попов назвал заслуженным повышение зарплаты Файзуллаева в ЦСКА

Даниил Аршавский
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Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов высказался о повышении зарплаты полузащитнику армейцев Аббосбеку Файзуллаеву.

«Если руководители клуба идут на повышение зарплаты футболисту, значит, он заслужил это как игрок, личность и человек. Мы же понимаем, что любой клуб, любой руководитель, наоборот, хочет сэкономить. Тем более в нынешнее время ЦСКА не разбрасывался бы финансами. В клубе есть понимание, что Файзуллаев ценен для ЦСКА. Учитываются его возраст, сама игра, его профессиональные качества, быт, его влияние на команду и так далее», — цитирует Попова «Евро-Футбол.Ру».

21-летний узбекский футболист присоединился к ЦСКА 4 августа 2023 года, срок действия его контракта с московским клубом истекает 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Файзуллаев забил 3 гола и отдал 6 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах. Портал Transermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 8 миллионов евро.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Денис Попов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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