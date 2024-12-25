Источник: «Спартак» хотел купить голкипера минского «Динамо» Лапоухова

«Спартак» был заинтересован в трансфере вратаря минского «Динамо» Федора Лапоухова, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, с представителем 21-летнего игрока связывался Артем Ребров. Лапоухову предлагали роль запасного вратаря и зарплату в 1 миллион евро плюс бонусы

за достижение целей и ежегодное повышение.

Сообщается, что вратарь отказался от перехода из-за отсутствия гарантий стабильной игровой практики.

Лапоухов — воспитанник академии минского «Динамо». В сезоне-2024 он провел в чемпионате Белоруссии 28 матчей, пропустил 11 голов и 19 игр сыграл на ноль. Также на счету вратаря 6 матчей в Лиге конференций-2024/25 с 13 пропущенными голами и одной встречей на ноль.