В «Фрозиноне» подтвердили предстоящий уход Чуни, которым интересуется «Рубин»

Генеральный директор «Фрозиноне» Гвидо Анджелоцци ответил на вопрос о будущем форварда команды Марвина Чуни.

3 сентября сообщалось, что 23-летний албанец может продолжить карьеру в казанском «Рубине».

«По Чуни мы находимся в процессе обмена документами. Он отправился проходить медицинский осмотр», — приводит слова Анджелоцци Tuttosport.

Нападающий выступает за «Фрозиноне» с лета прошлого года. Он провел за команду 27 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чуни в 900 тысяч евро. Форвард является воспитанником «Баварии».