Экс-тренер «Портимоненсе»: «Удивлен, что «Порту», «Бенфика» и «Спортинг» не подписали Виллиана Рошу»
Пауло Серджио, тренировавший защитника ЦСКА Виллиана Рошу в португальском «Портимоненсе», поделился мнением об игре футболиста в России.
«То, что он перешел в ЦСКА, не стало сюрпризом. Я говорил своим помощникам, что удивлен тем, что крупные клубы нашей лиги, «Порту», «Бенфика» и «Спортинг» не подписали Рошу. Виллиан оправдал надежды. Нет ничего удивительного в том, что ЦСКА предложил ему перейти в новую для себя лигу», — сказал Серджио «СЭ».
Также специалист назвал игру головой одной из сильных сторон Роши.
«Он хорошо предугадывает действия как нападающих, так и защитников. Виллиан также берет на себя инициативу, не боится идти в отбор и иногда даже получает травмы. Роша — игрок с огромным мужеством и решимостью. Это действительно одна из самых сильных сторон Виллиана, не умаляющая его других достоинств. Недавно Виллиан продлил свой контракт с ЦСКА, так что я только рад за него!» — добавил Серджио.
Виллиан Роша перешел из «Портимоненсе» в ЦСКА в сентябре 2022 года. В сезоне-2024/25 29-летний португалец провел 7 матчей за армейцев и сделал 2 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1