Агент Монтеса об интересе «Локомотива»: «Сесар не боится ехать в Россию»

Агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника «Альмерии» Сесара Монтеса, ответил на вопрос о возможном переходе своего клиента в «Локомотив».

«Монтес не боится ехать в Россию, он готов. Клубы продолжают переговоры», — цитирует Визуете «РБ Спорт».

Ранее экс генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая в своем Telegram-канале сообщил о возможном переходе Монтеса в «Локомотив» за 7+1 миллионов евро. По информации «СЭ», трансфер может быть завершен в ближайшее время.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 3 миллиона евро.