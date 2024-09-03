Источник: «Рубин» хочет подписать форварда «Фрозиноне» Чуни

Нападающий «Фрозиноне» Марвин Чуни может продолжить карьеру в «Рубине», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, переговоры между клубами находятся в продвинутой стадии.

23-летний албанец выступает за «Фрозиноне» с лета прошлого года. Он провел за команду 27 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Чуни в 900 тысяч евро. Форвард является воспитанником «Баварии».