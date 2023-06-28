В «Нефтчи» рассказали, когда команда приедет в Санкт-Петербург на товарищеский турнир
Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев ответил «СЭ» на вопрос о том, когда команда из Азербайджана приедет в Санкт-Петербург на товарищеский турнир Кубок PARI Премьер.
«Наша команда приедет на этот турнир. Сегодня вечером мы вылетаем в Санкт-Петербург», — сказал Аллахвердиев «СЭ».
Кубок PARI Премьер пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. В турнире примут участие «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».
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4
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
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8
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9
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10
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11
|Урал
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
|- : -
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