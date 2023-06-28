В «Нефтчи» рассказали, когда команда приедет в Санкт-Петербург на товарищеский турнир

Пресс-атташе «Нефтчи» Рустам Аллахвердиев ответил «СЭ» на вопрос о том, когда команда из Азербайджана приедет в Санкт-Петербург на товарищеский турнир Кубок PARI Премьер.

«Наша команда приедет на этот турнир. Сегодня вечером мы вылетаем в Санкт-Петербург», — сказал Аллахвердиев «СЭ».

Кубок PARI Премьер пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. В турнире примут участие «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».