Роберт Ренан будет выступать за «Зенит» под 77-м номером

Защитник Роберт Ренан будет выступать за «Зенит» под 77-м номером, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

19-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Коринтианса» 10 января, футболист подписал контракт с российским клубом до конца июня 2028 года.

Ренан — воспитанник «Коринтианса», он провел за команду 13 матчей и сделал 1 результативную передачу.