В «Факеле» заявили, что команда проведет летние сборы в Воронеже

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов рассказал «СЭ» о планах летней подготовки команды к следующему сезону.

«Сборы проведем в Воронеже. Там комфортные условия, нам они подходят. Спарринг-партнеров чуть позже объявим. Думаю, что среди них будут только российские клубы», — сказал Котов «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Факел» занял 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. По итогам 30 туров команда одержала 7 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений.