В «Факеле» заявили, что Долгов не поедет на сборы с клубом: «Он ищет себе новую команду»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов подтвердил «СЭ», что клуб не рассчитывает на нападающего Александра Долгова во второй части сезона.

Ранее об этом сообщал журналист Сергей Ильев.

«Александр не едет на сборы. Он ищет себе новую команду. Во второй части сезона мы на него не рассчитываем», — сказал Котов «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 15 матчей и забил 1 гол.