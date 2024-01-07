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Сегодня, 17:25

В «Факеле» заявили, что Долгов не поедет на сборы с клубом: «Он ищет себе новую команду»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов подтвердил «СЭ», что клуб не рассчитывает на нападающего Александра Долгова во второй части сезона.

Ранее об этом сообщал журналист Сергей Ильев.

«Александр не едет на сборы. Он ищет себе новую команду. Во второй части сезона мы на него не рассчитываем», — сказал Котов «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 15 матчей и забил 1 гол.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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