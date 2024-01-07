Бывший вице-президент «Ростова» Шикунов: «Смысл Джикии уезжать из Москвы?»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поделился мнением о будущем защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Вряд ли он поедет в «Ростов». Я так понимаю, что у него есть предложения и получше — «Локомотив» его хотел. Смысл Джикии из Москвы уезжать, если здесь есть предложения?» — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.