Бывший вице-президент «Ростова» Шикунов: «Смысл Джикии уезжать из Москвы?»
Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поделился мнением о будущем защитника «Спартака» Георгия Джикии.
«Вряд ли он поедет в «Ростов». Я так понимаю, что у него есть предложения и получше — «Локомотив» его хотел. Смысл Джикии из Москвы уезжать, если здесь есть предложения?» — цитирует Шикунова «РБ Спорт».
В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.
Источник: РБ Спорт
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|
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|18
|4
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|9
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|17
|
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|3
|6
|9
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|15
|
15
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|3
|4
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|12-24
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|
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|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
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ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
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Джон Кордоба
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|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|И
|К
|Ж
|
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Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
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Оренбург
|15
|1
|5
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Ростов
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|1
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