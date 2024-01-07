В «Факеле» назвали слухами информацию об интересе клуба к Рыбчинскому

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал «СЭ» информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского в воронежский клуб этой зимой.

Ранее сообщалось, что железнодорожники намерены продать 25-летнего футболиста.

«Это слухи. Не могу сказать, есть интерес или нет. Просто то, что пишут — слухи», — сказал Котов «СЭ».

Рыбчинский — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2023/24 футболист провел за команду 13 матчей и отдал 1 результативную передачу.