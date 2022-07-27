В «Факеле» рассказали, чего не хватило команде в первых турах РПЛ

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов поделился мнением о результатах команды в первых турах РПЛ.

В 1-м туре воронежцы сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2), во 2-м — уступили «Ахмату» (1:2).

«Забитых мячей не хватило, чтобы набрали больше очков в этих двух играх. Если бы мы реализовали все то, что мы создали в игре с «Ахматом», я думаю, что добились бы большего. Прошло только два тура, посмотрим, как будет дальше. Чем выше место займем по итогу, тем лучше. Будут ли трансферы? Посмотрим, не могу точно сказать», — цитирует Котова Metaratings.ru.

В 3-м туре РПЛ «Факел» дома сыграет с «Динамо» 30 июля.

В турнирной таблице воронежский клуб располагается на 12-м месте с 1 очком.