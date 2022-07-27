Ларин объяснил, почему часто переносятся заседания суда по разбирательству о деле в «Чертаново»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин объяснил, почему часто переносится суд по разбирательству о деле в московском клубе.

— Очень часто суд переносится. С чем это связано?

— Никаких подвохов здесь нет. Это судебная практика. У судьи не одно мое дело, дел несколько. Если по какому-то из других дел она выходит на приговор, то в этот момент она не имеет права вести какие-то другие дела. А когда она выйдет на приговор — никто заранее не знает, поэтому если какая-то дата заседания назначена у меня, а по другому делу она выходит на приговор, то это называется она выходит в совещательную комнату, то в этот момент все другие заседания переносятся. Поэтому здесь не надо искать никакого подвоха. Здесь все просто по закону.

— То есть следующее заседание возможно будет и не 29 августа?

— Я надеюсь, что 29-го, потому что я объяснил, попросил. Это будет следующий день после тура РПЛ. Я попросил, что, если такая возможность есть, на какой-нибудь понедельник назначить, удобный для всех. Назначили на понедельник. И представитель Москомспорта была очень довольна, и прокурор. Поэтому, по-моему, эта дата всех устроила, но гарантировать никто нашего не может.