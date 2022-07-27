Ларин объяснил, почему часто переносятся заседания суда по разбирательству о деле в «Чертаново»
Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин объяснил, почему часто переносится суд по разбирательству о деле в московском клубе.
— Очень часто суд переносится. С чем это связано?
— Никаких подвохов здесь нет. Это судебная практика. У судьи не одно мое дело, дел несколько. Если по какому-то из других дел она выходит на приговор, то в этот момент она не имеет права вести какие-то другие дела. А когда она выйдет на приговор — никто заранее не знает, поэтому если какая-то дата заседания назначена у меня, а по другому делу она выходит на приговор, то это называется она выходит в совещательную комнату, то в этот момент все другие заседания переносятся. Поэтому здесь не надо искать никакого подвоха. Здесь все просто по закону.
— То есть следующее заседание возможно будет и не 29 августа?
— Я надеюсь, что 29-го, потому что я объяснил, попросил. Это будет следующий день после тура РПЛ. Я попросил, что, если такая возможность есть, на какой-нибудь понедельник назначить, удобный для всех. Назначили на понедельник. И представитель Москомспорта была очень довольна, и прокурор. Поэтому, по-моему, эта дата всех устроила, но гарантировать никто нашего не может.
Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1