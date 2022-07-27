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Ларин объяснил, почему часто переносятся заседания суда по разбирательству о деле в «Чертаново»

Владимир Пушкарев
,  
Артем Бухаев
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин объяснил, почему часто переносится суд по разбирательству о деле в московском клубе.

— Очень часто суд переносится. С чем это связано?

— Никаких подвохов здесь нет. Это судебная практика. У судьи не одно мое дело, дел несколько. Если по какому-то из других дел она выходит на приговор, то в этот момент она не имеет права вести какие-то другие дела. А когда она выйдет на приговор — никто заранее не знает, поэтому если какая-то дата заседания назначена у меня, а по другому делу она выходит на приговор, то это называется она выходит в совещательную комнату, то в этот момент все другие заседания переносятся. Поэтому здесь не надо искать никакого подвоха. Здесь все просто по закону.

— То есть следующее заседание возможно будет и не 29 августа?

— Я надеюсь, что 29-го, потому что я объяснил, попросил. Это будет следующий день после тура РПЛ. Я попросил, что, если такая возможность есть, на какой-нибудь понедельник назначить, удобный для всех. Назначили на понедельник. И представитель Москомспорта была очень довольна, и прокурор. Поэтому, по-моему, эта дата всех устроила, но гарантировать никто нашего не может.

Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.

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ФК Чертаново
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2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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