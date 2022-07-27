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Агент рассказал, как помогал Леону Классену попасть в Россию

Виктория Кравченко
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Спортивный директор агентства Алексея Сафонова SA-Аgency Никита Семенюк о том, что сделал для приезда Леона Классена в Россию.

— Ты помогал Леону Классену из «Спартака». Как?

— Помогали с российским паспортом. Когда он в первый раз вызывался в молодежную сборную к Галактионову, он не мог туда попасть. Тот российский паспорт был просрочен, а чтобы вызываться в сборную, нужен действительный паспорт.

В ускоренном режиме Леон прилетал в Питер, в ускоренном режиме мы сдавали документы, чтобы успеть на сбор команды. В итоге успели. Он вышел с Литвой на 15-20 минут. Так Классен появился на радарах российского футбольного рынка. И мы достаточно часто обсуждали с его отцом, как игрок должен развиваться на нашем рынке. Отец с нами соглашался.

У Леона был агент-немец, который помогал ему перейти в «Тироль». Когда пришло предложение от Каттани, они осуществили трансфер без нас. Мы узнали об этом переходе из СМИ.

Напомним, что контракт «Спартака» с 21-летним россиянином, перешедшим из «Тироля», рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/klassen-hotel-igrat-za-rossiyu-nachalis-problemy-v-germanii-agent-o-leone-v-spartake
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