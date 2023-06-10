В «Факеле» отреагировали на победу в стыковых матчах: «Будем бороться дальше»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу в стыковых матчах над «Енисеем» (1:0; 2:0) за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Положительные эмоции от победы. Мы очень рады. Конечно, будем бороться дальше в РПЛ, чтобы в следующем году не оказаться в стыках», — сказал Котов «СЭ».

«Факел» с 30 очками финишировал на 14-м месте в РПЛ. Благодаря победе в стыковых матчах команда сыграет в высшем дивизионе в следующем сезоне.