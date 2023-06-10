Спортивный директор «Факела» Котов: «Если хотите, называйте Евсеева королем стыковых матчей»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал сохранение воронежской командой места в РПЛ на сезон-2023/24.

«Поздравляю нашу команду! Заслуженно остались в премьер-лиге. Мы делали все, чтобы сохраниться в РПЛ. Вышло все по делу: мы были сильнее «Енисея». Евсеев — король стыковых матчей? Если хотите, называйте. А для нас он просто сделал качественную работу», — цитирует Котова Sport24.

«Факел» обыграл «Енисей» по сумме двух игр в стыковых матчах (2:0 и 3:0) и сохранил прописку в РПЛ. Команду на данный момент возглавляет Вадим Евсеев.