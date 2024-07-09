В «Факеле» опровергли информацию об интересе к Маслову

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» опроверг информацию об интересе воронежского клуба к защитнику «Спартака» Павлу Маслову.

«Факел» интересуется Масловым? Нет, не интересуется. Это слухи", — сказал Котов «СЭ».

Контракт 24-летнего россиянина со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне Маслов провел 9 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.