В «Факеле» опровергли информацию об интересе к Маслову
Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» опроверг информацию об интересе воронежского клуба к защитнику «Спартака» Павлу Маслову.
«Факел» интересуется Масловым? Нет, не интересуется. Это слухи", — сказал Котов «СЭ».
Контракт 24-летнего россиянина со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. В прошлом сезоне Маслов провел 9 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.
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|Локомотив
|0
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|0
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5
|Спартак
|0
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|0
|0
|0-0
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6
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|0
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10
|Ахмат
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11
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12
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13
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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