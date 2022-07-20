В ЭСК РФС не нашли ошибок в действиях судьи Безбородова после обращения «Спартака»

В Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не нашли ошибок в действиях арбитра Владислава Безбородова в матче 1-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:1). Об этом сообщает «РБ Спорт».

По итогам заседания комиссия признала правоту Безбородова по всем пяти эпизодам, по которым обращался «Спартак».

Напомним, что встречу в Грозном обслуживала судейская бригада во главе с представителем Санкт-Петербурга Владиславом Безбородовым.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (23 июля), «Ахмат» примет дома «Факел» (24 июля).