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Судейство

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В ЭСК РФС не нашли ошибок в действиях судьи Безбородова после обращения «Спартака»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

В Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) не нашли ошибок в действиях арбитра Владислава Безбородова в матче 1-го тура РПЛ «Ахмат» — «Спартак» (1:1). Об этом сообщает «РБ Спорт».

По итогам заседания комиссия признала правоту Безбородова по всем пяти эпизодам, по которым обращался «Спартак».

Напомним, что встречу в Грозном обслуживала судейская бригада во главе с представителем Санкт-Петербурга Владиславом Безбородовым.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (23 июля), «Ахмат» примет дома «Факел» (24 июля).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-sk-priznala-pravotu-bezborodova-po-vsem-e-pizodam/
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