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Сегодня, 20:54

Тренер 2Drots раскритиковал работу руководства «Локомотива»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Тренер 2Drots и экс-тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» раскритиковал работу руководства «Локомотива».

— Стратегию «Локомотива» вы понимаете?

— Вообще не понимаю. Для меня шок, что они там делают. Оставили тренера, который нигде не работал. Как так можно? Если бы я поехал работать в Германию без лицензии, мне бы дали тренировать команду в «Штутгарте» или «Вольфсбурге»? Вы что, с ума сошли? Это же наш футбол, зачем его так опускать и ставить таких тренеров, которые ничего после себя не оставят? У которых нет ни лицензий, ни имени, ни положительного опыта.

Вы пришли и говорите, что вам надо четыре года, чтобы все поменять. А зачем? Команду отлично тренировал Семин, были трофеи, классные игроки, еврокубки. Зачем это менять? Теперь у них будет провал на несколько лет.

Полное интервью Кузнецова «СЭ» здесь

Футбол
2Drots
Дмитрий Кузнецов
0
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