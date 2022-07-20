Тренер 2Drots раскритиковал работу руководства «Локомотива»

Тренер 2Drots и экс-тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» раскритиковал работу руководства «Локомотива».

— Стратегию «Локомотива» вы понимаете?

— Вообще не понимаю. Для меня шок, что они там делают. Оставили тренера, который нигде не работал. Как так можно? Если бы я поехал работать в Германию без лицензии, мне бы дали тренировать команду в «Штутгарте» или «Вольфсбурге»? Вы что, с ума сошли? Это же наш футбол, зачем его так опускать и ставить таких тренеров, которые ничего после себя не оставят? У которых нет ни лицензий, ни имени, ни положительного опыта.

Вы пришли и говорите, что вам надо четыре года, чтобы все поменять. А зачем? Команду отлично тренировал Семин, были трофеи, классные игроки, еврокубки. Зачем это менять? Теперь у них будет провал на несколько лет.

Полное интервью Кузнецова «СЭ» здесь