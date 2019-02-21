В Екатеринбурге обещают к матчу "Урал" - "Зенит" подготовить поле, "соответствующее регламенту"

Сотрудники "Екатеринбург Арены" сообщили, что газон на стадионе в данный момент соответствует тому, что "можно достичь в соответствии с временем года и климатическими условиями". К матчу 18-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Зенитом", который намечен на 2 марта, работники арены обещают поле, соответствующее регламенту РПЛ.

– 24 января на "Екатеринбург Арене" дан старт подготовке поля к возобновлению футбольного сезона в России, – говорится в ответе пресс-службы стадиона "Екатеринбург Арена" ФГУП "Спорт-Ин" на запрос "СЭ". – За время нахождения газона в состоянии сна, которое длилось с 30 октября прошлого года, на поле установился снежный покров высотой 15 см. Этот снег не убирался механизированным способом, а таял естественным путём. Для этого была включена автоматизированная система подогрева поля с установкой температурного режима на отметке +25 градусов. Это оптимальный показатель для этиленгликоля, который циркулирует в трубах системы подогрева.

Спустя несколько дней высота снежного покрова уменьшилась с 15 до 4 сантиметров (по состоянию на 28 января). Следующим этапом стало укрывание футбольного поля специальным материалом из нетканого полотна, которое гринкиперы стадиона разместили на всей площади поля. Эти меры позволили снегу окончательно растаять, создать газону оптимальные условия для воздухо– и водообмена, защитить его от перепадов температур, ветра и сильных осадков.

В первых числах февраля, воспользовавшись умеренными показателями температуры воздуха, гринкиперы стадиона на время сняли защитное покрытие с газона, чтобы прочесать его и подсеять семенами (порядка 500 килограммов). В качестве мер по стимулированию роста и укреплению травяного покрова поле регулярно поливается и обогревается специальными устройствами подсветки, которые размещены на газоне и работают в режиме 24/7.

На сегодняшний день эксперты оценивают готовность газона, как соответствующее тем результатам, которые можно достичь в соответствии с временем года и климатическими условиями. 2-го марта поле будет отвечать требованиям регламента для проведения матчей РПЛ. Безусловно, отрицательные температуры воздуха в дни матчей могут повлиять на состояние газона "Екатеринбург Арены". Для этих целей специалистами компании "Футбольные поля" разработан комплекс мероприятий, который позволит компенсировать негативное воздействие на травяной покров и способствовать его скорейшему восстановлению. (Александр Рогулев)