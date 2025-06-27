В «Динамо» подтвердили травму Луиса Чавеса

Пресс-служба московского «Динамо» прокомментировала травму полузащитника команды Луиса Чавеса.

27 июня сборная Мексики объявила, что 29-летний хавбек порвал переднюю крестообразную связку правого колена на тренировке перед матчем против Саудовской Аравии в четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ.

В «Динамо» подтвердили информацию о травме мексиканца.

«Желаем Луи терпения и сил пройти долгий путь восстановления и вернуться более сильным», — говорится в сообщении.

Чавес выступает за «Динамо» с лета 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи.