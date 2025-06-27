Смертин — о трусости: «Она даже страшнее вранья. Его-то за порок не считаю»

Экс-капитан сборной России, чемпион Англии-2005 в составе «Челси» Алексей Смертин в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к трусости.

— Не люблю трусость. На мой взгляд, она даже страшнее вранья. Его-то за порок не считаю. Мы все периодически лукавим, что-то скрываем, недоговариваем. А трус подрывает себя как личность. На футбольном поле это проявляется в том, что убираешь ноги из борьбы. В сложной ситуации отдаешь пас и прячешься за партнера, лишь бы не получить мяч обратно. Не пытаешься переломить игру, когда результат не в твою пользу. Для меня такие вещи неприемлемы, — сказал Смертин «СЭ».

Смертин завершил карьеру в 2008 году. Он выступал за барнаульское «Динамо», «Зарю» из Ленинск-Кузнецкого, «Уралан», «Локомотив», «Бордо», «Челси», «Портсмут», «Чарльстон», московское «Динамо» и «Фулхэм».