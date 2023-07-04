«Эспаньол» просит у «Динамо» 10 миллионов евро за Монтеса
Как стало известно «СЭ», «Динамо» вело переговоры о переходе футболиста «Эспаньола» Сесара Монтеса, во время которых испанцы запросили за 26-летнего центрального защитника 10 миллионов евро.
Бело-голубые не готовы были платить более 6-7 миллионов, шансы на трансфер минимальны.
Москвичи пытались приобрести игрока сборной Мексики еще прошлым летом, но тогда его клуб «Монтеррей» отказался продавать футболиста в Россию.
Действующее соглашение мексиканца с «Эспаньолом» рассчитано до 2028 года. В прошедшем сезоне он сыграл 20 матчей и забил три гола.
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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