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«Эспаньол» просит у «Динамо» 10 миллионов евро за Монтеса

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Сезар Монтес.
Фото Global Look Press

Как стало известно «СЭ», «Динамо» вело переговоры о переходе футболиста «Эспаньола» Сесара Монтеса, во время которых испанцы запросили за 26-летнего центрального защитника 10 миллионов евро.

Бело-голубые не готовы были платить более 6-7 миллионов, шансы на трансфер минимальны.

Москвичи пытались приобрести игрока сборной Мексики еще прошлым летом, но тогда его клуб «Монтеррей» отказался продавать футболиста в Россию.

Действующее соглашение мексиканца с «Эспаньолом» рассчитано до 2028 года. В прошедшем сезоне он сыграл 20 матчей и забил три гола.

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