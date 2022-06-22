В «Динамо» отреагировали на решение фанатов клуба бойкотировать матчи из-за Fan ID
В московском «Динамо» отреагировало на заявление фанатов команды, которые сообщили, что прекращают ходить на матчи РПЛ из-за введения Fan ID.
«Привлечение зрителей на трибуны и создание максимально комфортных условий для болельщиков является одним из приоритетов нашего клуба, — говорится в заявлении клуба. - Неслучайно в минувшем сезоне «Динамо» обновило рекорд посещаемости на «ВТБ Арене» и заняло первое место по заполняемости домашнего стадиона среди всех московских команд. Мы нацелены на то, чтобы сделать посещение игр «Динамо» одним из самых ярких и зрелищных мероприятий для москвичей и гостей столицы».
В клубе подчеркнули, что введение Fan ID на домашнем стадионе бело-голубых планируется только с 2023 года.
«При организации матчей мы всегда руководствуемся законами Российской Федерации. Введение Fan ID непосредственно на «ВТБ Арене» планируется только с 2023 года.
Клуб рассчитывает использовать оставшееся время для того, чтобы сделать проход и пребывание на стадионе максимально комфортным для зрителей с учетом новых требований и реальной практики их применения», — сказано в заявлении.
В "Динамо" сообщили, что рассчитывают найти приемлемое для всех решение и надеются на скорое возвращение фан-сектора.
«Безусловно, мы уважаем принципиальную позицию фанатского актива. Активная поддержка очень важна для клуба и для команды, поэтому мы рассчитываем найти приемлемое для всех решение и надеемся на скорое возвращение фан-сектора. Болельщики знают, что наш клуб был и остается открытым для диалога», - отметили в "Динамо".
В среду, 22 июня, фанаты московского «Динамо» приняли решение о прекращении посещения матчей РПЛ и в дальнейшем других лиг, в которых будет применен закон о Fan ID.
Ранее стало известно, что паспорт болельщика будет обязателен для посещения матчей РПЛ на пяти аренах — «Екатеринбург Арена», «Нижний Новгород», «Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Фишт». Остальные стадионы подключатся к проекту во второй части сезона.
Карта болельщика (Fan ID) станет доступна для оформления с 4 июля на портале «Госуслуги». Обязательным условием оформления Fan ID является регистрация на данном портале.
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