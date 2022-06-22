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Наумов — о санкция ФИФА: «Ущерб понесет и не только российский футбол, но и мировой»

Бывший президент «Локомотива» прокомментировал новые санкции ФИФА против российского футбола
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение ФИФА о приостановлении контрактов иностранных футболистов с российскими клубами.

— Как российским клубам вести себя в подобных ситуациях?

— Единственное, что могут сделать российские клубы — подготовить документы о понесенных ущербах за счет этого решения ФИФА и представить их в судебных инстанциях. Если ФИФА выносит такое решение, то обязана оплачивать потери клубов. Юри Алберто был куплен за немалые деньги, и отдавать его куда-либо — терять доходы. Это, конечно, позорное решение ФИФА. Грабеж российского футбола. Причем, ущерб понесет и не только российский футбол, но и мировой.

— Мировой?

— Да. Создан прецедент. Во всем мире возникают горячие точки. И завтра на месте России может оказаться любая страна. В России можно, а в Уганде или Сенегале нельзя? Любое подобное решение надо принимать нужно обдумывать с прицелом на будущее. И понимать к чему оно приведет. Это решение ФИФА приведет к хаосу в футболе, — заявил Николай Наумов «Спорт День за Днем».

Вчера, 21 июня, ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с клубами из России до 2023 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/naumov-schitaet-chto-fifa-grabit-ne-tolko-rossiyskiy-no-i-mirovoy-futbol
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