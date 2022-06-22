Наумов — о санкция ФИФА: «Ущерб понесет и не только российский футбол, но и мировой»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение ФИФА о приостановлении контрактов иностранных футболистов с российскими клубами.
— Как российским клубам вести себя в подобных ситуациях?
— Единственное, что могут сделать российские клубы — подготовить документы о понесенных ущербах за счет этого решения ФИФА и представить их в судебных инстанциях. Если ФИФА выносит такое решение, то обязана оплачивать потери клубов. Юри Алберто был куплен за немалые деньги, и отдавать его куда-либо — терять доходы. Это, конечно, позорное решение ФИФА. Грабеж российского футбола. Причем, ущерб понесет и не только российский футбол, но и мировой.
— Мировой?
— Да. Создан прецедент. Во всем мире возникают горячие точки. И завтра на месте России может оказаться любая страна. В России можно, а в Уганде или Сенегале нельзя? Любое подобное решение надо принимать нужно обдумывать с прицелом на будущее. И понимать к чему оно приведет. Это решение ФИФА приведет к хаосу в футболе, — заявил Николай Наумов «Спорт День за Днем».
Вчера, 21 июня, ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с клубами из России до 2023 года.
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15
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16
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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