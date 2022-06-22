«Спартак» представил календарь матчей РПЛ и намекнул на трансфер Зиньковского роликом из «Ералаша»
«Спартак» представил календарь матчей чемпионата России по футболу роликом из «Ералаша».
Видео московский клуб опубликовал в своем Telegram-канале.
Также, скорее всего, в ролике присутствует намек на переход из «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.
В конце видео девочка, которая олицетворят «Спартак», три раза заходит в здание и здоровается с консьержкой, которая представляет собой самарский клуб. Красно-белые уже подписали двух игроков «Крыльев Советов»: Никиту Чернова и Данила Пруцева. Следовательно, «Спартак» пришел в самарскую команду еще за одним футболистом.
Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что московский клуб заплатит «Крыльям Советов» за Зиньковского 240 миллионов рублей.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
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7
|Ахмат
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|0
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0-0
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12
|Урал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
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Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
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Химки – Зенит
|- : -
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