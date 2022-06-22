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«Спартак» представил календарь матчей РПЛ и намекнул на трансфер Зиньковского роликом из «Ералаша»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Спартак» представил календарь матчей чемпионата России по футболу роликом из «Ералаша».

Видео московский клуб опубликовал в своем Telegram-канале.

Также, скорее всего, в ролике присутствует намек на переход из «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

В конце видео девочка, которая олицетворят «Спартак», три раза заходит в здание и здоровается с консьержкой, которая представляет собой самарский клуб. Красно-белые уже подписали двух игроков «Крыльев Советов»: Никиту Чернова и Данила Пруцева. Следовательно, «Спартак» пришел в самарскую команду еще за одним футболистом.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что московский клуб заплатит «Крыльям Советов» за Зиньковского 240 миллионов рублей.

21 июня РПЛ опубликовала календарь на сезон-2022/23.

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ФК Спартак (Москва)
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