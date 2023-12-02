В «Динамо» объяснили разницу между ситуациями с Захаряном и Тюкавиным

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объяснил, в чем разница между ситуациями с Арсеном Захаряном и Константином Тюкавиным.

«У каждого есть свои предпочтения и цели. Ни один из вариантов не является только хорошим или только плохим. У Арсена была мечта играть в Испании, и так получилось, что было получено предложение. У Константина другая ситуация — ему 21 год, он уже сыграл более 100 матчей в клубе, и он видит для себя возможность прогрессировать с «Динамо» в РПЛ здесь и сейчас. Это его выбор», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

В пятницу, 1 декабря, «Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным до лета 2028 года. Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с бело-голубыми не будет опции выкупа для российских клубов.

Захарян выступал за «Динамо» с 2020 года. В августе 2023-го 20-летний россиянин перешел в «Реал Сосьедад», подписав контракт с испанским клубом на шесть лет.