«Сочи» сыграет с «Крыльями Советов» в чемпионате России по футболу 2 декабря

«Сочи» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов» в 17-м туре чемпионата России по футболу в субботу, 2 декабря. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Сочи» — «Крылья Советов» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир — в 16.00 мск.

Южане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 10 очков. Команда Игоря Осинькина набрала 26 баллов и располагается на 5-й строчке.

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