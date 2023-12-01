В новом контракте Тюкавина с «Динамо» не будет опции выкупа для российских клубов

Как стало известно «СЭ», в новом контракте «Динамо» с Константином Тюкавиным, который должен быть подписан в ближайшее время, нет опции выкупа для российских клубов.

Фиксированная сумма, за которую 21-летнего нападающего смогут приобрести, будет указана только для зарубежных претендентов.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», в сезоне-2023/24 футболист забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.