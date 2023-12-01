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Сегодня, 15:08

В новом контракте Тюкавина с «Динамо» не будет опции выкупа для российских клубов

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в новом контракте «Динамо» с Константином Тюкавиным, который должен быть подписан в ближайшее время, нет опции выкупа для российских клубов.

Фиксированная сумма, за которую 21-летнего нападающего смогут приобрести, будет указана только для зарубежных претендентов.

Тюкавин — воспитанник «Динамо», в сезоне-2023/24 футболист забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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 - : -
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 - : -
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