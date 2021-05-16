В воскресенье, 16 мая, состоится заключительный тур Тинькофф чемпионата России, в рамках которого «Динамо» на своем поле примет ЦСКА. Начало всех матчей 30-го тура — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге армейцы одержали уверенную победу со счетом 3:1. Обе команды ведут борьбу за попадание в еврокубки, для этого им нужно набирать 3 очка и ждать осечек соперников по турнирной таблице.

Турнирную таблицу РПЛ перед стартом 30-го тура можно посмотреть здесь

Следить за матчем «Динамо» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Динамо» — ЦСКА