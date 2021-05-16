«Динамо» — ЦСКА: где смотреть трансляцию матча и во сколько начало
В воскресенье, 16 мая, состоится заключительный тур Тинькофф чемпионата России, в рамках которого «Динамо» на своем поле примет ЦСКА. Начало всех матчей 30-го тура — в 14.00 по московскому времени.
В первом круге армейцы одержали уверенную победу со счетом 3:1. Обе команды ведут борьбу за попадание в еврокубки, для этого им нужно набирать 3 очка и ждать осечек соперников по турнирной таблице.
Турнирную таблицу РПЛ перед стартом 30-го тура можно посмотреть здесь
Следить за матчем «Динамо» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Динамо» — ЦСКА
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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