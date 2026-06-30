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Ивлев: «С удивлением читаю в СМИ, мол, Сандро ничего не добился после «Динамо». Это не так»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» поделился мнением о возвращении Сандро Шварца в клуб.

— Есть ощущение, что выбор Шварца — это в первую очередь доверие спортивному директору Бувачу, который и открыл Сандро для России. Именно Желько настаивал на приглашении Шварца и на нем главная ответственность по выбору тренера?

— Желько — интеллигентный, грамотный и профессиональный человек. Его рекомендации всегда приветствуются и принимаются во внимание. Но, поверьте, в дискуссии участвовал не только он. Я с удивлением читаю в СМИ, мол, Сандро ничего не добился после «Динамо». Это не так. Давайте вспомним его работу в МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз». В 2024 году эта команда занимала 24-е место по трансферной стоимости игроков. И при этом вышла в финал плей-офф, где играла с «Лос-Анджелес Гэлакси». Это как если бы команда, вышедшая из ФНЛ, стала второй в России. Следующий сезон в США у Шварца не получился — такое бывает, но говорить, что он «нигде не показал результат», неправильно.

— Правда ли, что у Шварца защищенный контракт и в случае разрыва ему выплатят компенсацию?

— Много информации в СМИ о контракте не соответствует действительности. Клуб предпринял все меры, чтобы контракт был выгоден и защищал интересы «Динамо».

— Было ли вам известно, что Сандро вел переговоры с ЦСКА?

— Я бы предложил этот вопрос задать самому Сандро Шварцу. Мы провели успешные переговоры, он стал главным тренером «Динамо». Условия устраивают и клуб с коммерческой точки зрения, и самого Сандро, раз он на них согласился.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Константин Тюкавин и&nbsp;председатель совета директоров клуба Александр Ивлев.«Динамо» должно быть всегда в топ-3 и выигрывать трофеи». Александр Ивлев — о Шварце, Тюкавине и судействе

В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду — с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.

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ФК Динамо (Москва)
Александр Ивлев
Сандро Шварц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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