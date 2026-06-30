Ивлев: «С удивлением читаю в СМИ, мол, Сандро ничего не добился после «Динамо». Это не так»

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в интервью «СЭ» поделился мнением о возвращении Сандро Шварца в клуб.

— Есть ощущение, что выбор Шварца — это в первую очередь доверие спортивному директору Бувачу, который и открыл Сандро для России. Именно Желько настаивал на приглашении Шварца и на нем главная ответственность по выбору тренера?

— Желько — интеллигентный, грамотный и профессиональный человек. Его рекомендации всегда приветствуются и принимаются во внимание. Но, поверьте, в дискуссии участвовал не только он. Я с удивлением читаю в СМИ, мол, Сандро ничего не добился после «Динамо». Это не так. Давайте вспомним его работу в МЛС с «Нью-Йорк Ред Буллз». В 2024 году эта команда занимала 24-е место по трансферной стоимости игроков. И при этом вышла в финал плей-офф, где играла с «Лос-Анджелес Гэлакси». Это как если бы команда, вышедшая из ФНЛ, стала второй в России. Следующий сезон в США у Шварца не получился — такое бывает, но говорить, что он «нигде не показал результат», неправильно.

— Правда ли, что у Шварца защищенный контракт и в случае разрыва ему выплатят компенсацию?

— Много информации в СМИ о контракте не соответствует действительности. Клуб предпринял все меры, чтобы контракт был выгоден и защищал интересы «Динамо».

— Было ли вам известно, что Сандро вел переговоры с ЦСКА?

— Я бы предложил этот вопрос задать самому Сандро Шварцу. Мы провели успешные переговоры, он стал главным тренером «Динамо». Условия устраивают и клуб с коммерческой точки зрения, и самого Сандро, раз он на них согласился.

В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего немца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду — с 2020 по 2022 год. Под руководством Шварца «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ в сезоне-2021/22 и выходило в финал Кубка России.