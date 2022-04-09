В ЦСКА сообщили, что Языджи заинтересован остаться в российском клубе

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что полузащитник Юсуф Языджи, арендованный у французского «Лилля», заинтересован в том, чтобы остаться в московском клубе на постоянной основе.

— Будет ли выкуплен у «Лилля» Языджи?

— Оба клуба и игрок заинтересованы в этом. Есть нюансы, многое зависит от курса валюты. Финальное решение будет принято в конце мая.

ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» в январе 2022 года с правом выкупа. 25-летний турок забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи в 6 матчах за красно-синих. Футболист забил в каждой игре за армейцев.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Языджи в 15 миллионов евро.