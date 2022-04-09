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Сегодня, 16:50

В ЦСКА ответили на вопрос о продлении контракта с Акинфеевым

В ЦСКА рассказали подробности продления контракта с Акинфеевым
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем голкипера Игоря Акинфеева.

— Будет ли продлен контракт с Акинфеевым?

— У нас есть словесная договоренность с ним. Не только с ним, но и с другими российскими футболистами. Сейчас есть много нюансов, сложностей. Ситуация нестабильна. Когда все станет спокойнее, многие контракты будут продлены.

Нынешний контракт 35-летнего вратаря с ЦСКА рассчитан до конца июня.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года, в составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, а также шесть раз завоевывал Кубок и семь — Суперкубок страны. В мае 2005 года голкипер стал обладателем Кубка УЕФА.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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 0 : 1
9.04 14:00
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9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
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