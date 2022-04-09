В ЦСКА ответили на вопрос о продлении контракта с Акинфеевым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем голкипера Игоря Акинфеева.

— Будет ли продлен контракт с Акинфеевым?

— У нас есть словесная договоренность с ним. Не только с ним, но и с другими российскими футболистами. Сейчас есть много нюансов, сложностей. Ситуация нестабильна. Когда все станет спокойнее, многие контракты будут продлены.

Нынешний контракт 35-летнего вратаря с ЦСКА рассчитан до конца июня.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года, в составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, а также шесть раз завоевывал Кубок и семь — Суперкубок страны. В мае 2005 года голкипер стал обладателем Кубка УЕФА.