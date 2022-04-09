«Живу игрой, результатом. Приношу извинения». Юран объяснил, почему ругался в перерыве матча с ЦСКА

Юран извинился за ругань в перерыве матча «Химки» — ЦСКА

Главный тренер «Химок» Сергей Юран после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2) рассказал, почему ругался в перерыве.

— В перерыве вы гневно ругались. На кого?

— Это эмоции. Это не в дарес кого-то, а в целом. Живу игрой, результатом. Извинился на флэш-интервью, приношу извинения и здесь. Когда живешь командой, игрой, такое бывает.

— Сегодня впервые вышел ваш сын Артем. Как происходит с ним коммуникация?

— Понятие сына здесь не должно присутствовать. Он игрок и точка.