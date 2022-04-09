В ЦСКА сохраняют надежду на то, что российские клубы смогут играть в еврокубках в следующем сезоне

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сохраняет надежду на то, что российские клубы смогут участвовать в еврокубках в сезоне-2022/23.

«Почему нет шансов на участие в еврокубках? Еще не был рассмотрен вопрос по существу. Саночники добились возвращения на международные соревнования, так что прецедент уже есть. Не знаю, все ли там решено, но нам нужно отстаивать свои права.

У меня есть надежда, что нам разрешат участвовать в еврокубках. Процесс обжалования делается централизованно через РФС, мы на связи с коллегами. Пока не будет рассмотрен вопрос по существу, какие-либо действия невозможны», — сказал Бабаев.

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.