Бабаев высказался о сложностях с выплатами по иностранным футболистам

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил сложности с выплатами по иностранным футболистам.

— Латиноамериканские журналисты писали, что у ЦСКА есть проблемы с выплатами по тому же Карраскалю. Действительно так?

— Есть определенные технические сложности, но это наверняка не только у нас. Сейчас все валютные платежи из России сопряжены с проблемами. Но мы на связи с «Ривер Плейт», они понимают ситуацию.

Карраскаль в текущем сещоне провел за ЦСКА 7 матчей и забил 1 гол.