Бабаев заявил, что не видит смысла в возвращении к системе «весна-осень»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:4) высказался по поводу возвращения к системе «весна-осень».

— ЦСКА по прежнему категорически против возвращения к системе «весна-осень»?

— Мы не видим в этом никакого смысла. Поменяется название, а для чего? В еврокубках мы так и так будем вынуждены играть в декабре

— Как уместить ваш формат в условия одного сезона?

— Я подчеркнул, что это только в случае отсутствия еврокубков. Появляется достаточно больше количество дней для игр. Можно и в середине недели играть. Голландцы просчитали, что такое возможно даже при наличии еврокубков.