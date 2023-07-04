В ЦСКА рассказали, при каких условиях Марио Фернандес может вернуться в клуб
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слова агента защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду о том, что футболист вряд ли вернется в московский клуб.
«Несмотря на заявление агента Марио, мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако, раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах. ЦСКА — не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом, с учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде, даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что-либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учета обоюдных желаний. Тем более, когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции, и все упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет. Еще раз повторим — на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали все возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации все зависит от агента и его желания вернуться Марио в ЦСКА», — написал Брейдо в Telegram-канале.
Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру.
В январе 2023 года защитник вернулся в футбол и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды, однако в апреле разорвал контракт с клубом по личным причинам.
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