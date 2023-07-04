Бушманов считает, что трансфер Санчеса позволит «Спартаку» приблизиться к «Зениту»
Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на возможный переход защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса в стан красно-белых.
«Не знаю, насколько реален такой трансфер в нынешних условиях. Но «Спартаку» сто процентов нужен новый центральный защитник. Приход Санчеса позволит «Спартаку» приблизиться к «Зениту». Это статусный футболист. Такие и нужны клубу, чтобы конкурировать с командой Сергея Семака», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.
Ранее интерес к Санчесу в комментарии для «СЭ» подтвердили в агентстве FV Players, представляющем интересы футболиста.
Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.
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5
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11
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13
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14
|Факел
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|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
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|22.07
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Урал – ЦСКА
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