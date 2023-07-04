Бушманов считает, что трансфер Санчеса позволит «Спартаку» приблизиться к «Зениту»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на возможный переход защитника «Тоттенхэма» Дэвинсона Санчеса в стан красно-белых.

«Не знаю, насколько реален такой трансфер в нынешних условиях. Но «Спартаку» сто процентов нужен новый центральный защитник. Приход Санчеса позволит «Спартаку» приблизиться к «Зениту». Это статусный футболист. Такие и нужны клубу, чтобы конкурировать с командой Сергея Семака», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Ранее интерес к Санчесу в комментарии для «СЭ» подтвердили в агентстве FV Players, представляющем интересы футболиста.

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.