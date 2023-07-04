«Краснодар» отказался включить защитника Волкова в сделку с «Карабахом» по Боржесу

«Карабах» предлагал включить защитника «Краснодара» Сергея Волкова в сделку по трансферу полузащитника Кади Боржеса, сообщает Sport24.

В январе Боржес перешел в краснодарский клуб из азербайджанского «Карабаха». «Быки» оплатили только часть трансфера бразильского футболиста в размере 2 миллионов евро и остались должны еще 3 миллиона евро. Клуб из Азербайджана предложил заменить оставшуюся сумму на 20-летнего Волкова, однако, по информации источника, «Краснодар» отказался от такого варианта.

В прошлом сезоне Боржес принял участие в 11 матчах за черно-зеленых, отметился 3 голами и 1 результативной передачей. На счету Волкова 1 забитый мяч и 6 голевых передач в 40 играх за «быков».

По итогам сезона-2022/23 «Краснодар» финишировал на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков за 30 матчей.