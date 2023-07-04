Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:04

«Краснодар» отказался включить защитника Волкова в сделку с «Карабахом» по Боржесу

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Карабах» предлагал включить защитника «Краснодара» Сергея Волкова в сделку по трансферу полузащитника Кади Боржеса, сообщает Sport24.

В январе Боржес перешел в краснодарский клуб из азербайджанского «Карабаха». «Быки» оплатили только часть трансфера бразильского футболиста в размере 2 миллионов евро и остались должны еще 3 миллиона евро. Клуб из Азербайджана предложил заменить оставшуюся сумму на 20-летнего Волкова, однако, по информации источника, «Краснодар» отказался от такого варианта.

В прошлом сезоне Боржес принял участие в 11 матчах за черно-зеленых, отметился 3 голами и 1 результативной передачей. На счету Волкова 1 забитый мяч и 6 голевых передач в 40 играх за «быков».

По итогам сезона-2022/23 «Краснодар» финишировал на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков за 30 матчей.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-04-krasnodar-otkazalsya-vklyuchat-volkova-v-sdelku-s-karabakhom-po-borzhesu
Футбол
РПЛ
ФК Карабах
ФК Краснодар
Кади Боржес
Сергей Волков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесут из России в другую страну
Мбаппе остается в «ПСЖ», Неймара зовут в Саудовскую Аравию, Кейна не отпускают в «Баварию»
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
В ЦСКА рассказали, при каких условиях Марио Фернандес может вернуться в клуб
Бушманов считает, что трансфер Санчеса позволит «Спартаку» приблизиться к «Зениту»
Агент Языджи: «Мы не рассматриваем вариант с возвращением в РПЛ»
Источник: «Ростов» хочет подписать иранского футболиста Мохеби
Агент Барбоза предположил, чем обусловлен интерес «Зенита» к молодым бразильским футболистам
Форвард «Ростова» Турищев на правах аренды перешел в «Родину»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ЦСКА рассказали, при каких условиях Марио Фернандес может вернуться в клуб

Бояринцев: «В нынешней ситуации «Спартаку» придется переплачивать за игроков»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости