В ЦСКА рассказали о состоянии здоровья Зделара и Лукина

Директор по коммуникациям Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» объяснил отсутствие защитника Матвея Лукина и полузащитника Саши Зделара в товарищеском матче против «Андижана» (2:0).

«У Саши Зделара небольшой дискомфорт в области одной из мыщц бедра. Саша тренируется индивидуально, но в ближайшие дни должен вернуться в общую группу. У Матвея Лукина небольшое воспаление мягких тканей стопы — в ближайшие пару дней Матвей вернется к тренировочному процессу», — сказал Брейдо «СЭ».

После 18 туров ЦСКА набрал 28 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.