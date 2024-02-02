Комличенко — о важности Карпина для «Ростова»: «На нем все держится!»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос «СЭ» о роли главного тренера Валерия Карпина в команде.

— На сколько велика заслуга Карпина в том, что «Ростов» держится и продолжается бороться?

— Большая! На Карпине все держится, он нам дает идеи, мотивирует.

— Когда Карпин делает резкие заявления о том, что может уйти — это не беспокоит тебя? Команду?

— Нет, он такой человек — говорит, как есть. Мы его знаем, не удивляемся этому. А что он такого сказал?

— Что будет с «Ростовом» без Карпина?

— Не знаю. Будем работать дальше. Наверное, ничего критичного не случится. Но я, честно, не хочу даже говорить в таком ключе. К этому нет предпосылок.

Карпин с лета 2021 года возглавляет сборную России. В марте 2022 года специалист также вернулся в «Ростов». Ранее он уже работал в клубе — с 2017 по 2021 год.