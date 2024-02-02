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2 февраля, 21:30

Сын Гаврилова рассказал о состоянии бывшего футболиста после операции на легком

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Василий Гаврилов, сын бывшего футболиста сборной СССР Юрия Гаврилова, рассказал о состоянии отца после операции из-за злокачественной опухоли в левом легком.

«Сегодня его уже возили на снимок, утром начал есть понемногу, динамика положительная, пока что на реабилитации. Идет заживление, делают перевязки. Сроки выписки из больницы пока неизвестны, потому что был большой разрез, думаю, что две недели точно. Пока что слабый, восстанавливается, но он стабилен, в нормальном состоянии», — приводит слова Гаврилова-младшего ТАСС.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что у экс-футболиста «Спартака» случился инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии.

31 января Гаврилов снова перенес операцию из-за злокачественной опухоли в легком.

Гаврилову 70 лет. Он является бронзовым призером Олимпийских игр и двукратным чемпионом СССР. Он выступал за «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ряд других советских клубов страны.

Источник: ТАСС
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