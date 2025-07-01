Бабаев — о реакции на назначение Челестини в Европе: «Не удивлен, но неприятно»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал негативную реакцию на назначение швейцарца Фабио Челестини в ЦСКА в Европе.

— Удивлены ли давлением на Челестини в Европе?

— Не удивлен, но неприятно. В последнее время часто все в негативном свете от наших коллег из Европы. Но считаю, что это не повиляет на его работу. Мы уже обсудили с ним этот вопрос, — сказал Бабаев.

Ранее пресса и болельщики в Швейцарии раскритиковали 49-летнего специалиста за то, что согласился работать в России.