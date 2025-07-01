В ЦСКА сообщили, что Бистрович с большой долей вероятности покинет команду

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после общего собрания РПЛ рассказал о трансферных планах клуба.

— ЦСКА продлевает Бистровича?

— Скорее нет, чем да. В ЦСКА произошла смена тренера, он по-другому смотрит на формирование состава. Мы в контакте с Бистровичем, но думаю, что скорее нет .

— Ведете переговоры с Файзуллаевым и Мойзесом, у которых контракт истекает в 2026 году?

— У них есть опция продления контракта автоматическая до 2027 года. Уверен, что игроки выполнят для этого необходимые условия. Но, конечно, мы в диалоге с игроками и их представителями.

— Поступало предложение по Файзуллаеву в клуб этим летом?

— Официальной бумаги не было. Все было на уровне представителей футболистов.

— Сколько будет новичков в это трансферное окно?

— Думаю, что два-три максимум.