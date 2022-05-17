Ветеран ЦСКА: «Фернандес ни черта не «Супер Марио»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном уходе из клуба Марио Фернандеса и Алана Дзагоева.

«Это не является потерей для армейцев. Нормальное явление. Алан уже достаточно наигрался, возраст солидный для футбола. Конечно, еще ничего, но он не может выкладываться полностью из-за постоянных травм. Поэтому у него игра несовершенная, непохожая на него. Спрашивать с него особо нельзя. Если он хочет закончить — это его право.

Что касается Марио, то это тоже небольшая потеря. Я смотрел и анализировал его игры. Он много игр нам проиграл. Конечно, он эффективен в атаке, но это авантюрная игра для обывателя. А профессионал скажет, что в обороне он не умеет играть. Это корреспонденты его возвеличивают, называя его «Супер Марио». Ни черта он не супер! Да, он забивал много мячей. Но, как кто? Как свободный художник? Так что это небольшая потеря для обороны ЦСКА", — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Как стало известно ранее «СЭ», Алан Дзагоев и Марио Фернандес покинут клуб по окончании сезона.